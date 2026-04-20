東京23区などのタクシー料金が20日から、およそ1割値上げされました。23区の値上げはおよそ3年半ぶりです。タクシーが値上げされた地域は、東京23区と武蔵野市・三鷹市です。初乗り料金500円は変わりませんが、▼初乗りで行ける距離がこれまでの1.096キロから1キロに、▼255メートルごとに100円上がっていた料金は232メートルごとに上がります。値上げを認可した国は、深刻な運転手不足を解消するため、値上げによる増収分の7割を