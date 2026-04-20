『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で知られるダファー兄弟（マット・ダファー＆ロス・ダファー）がエグゼクティブ・プロデューサーを務める、動画配信サービス「Netflix」の新シリーズ『ザ・ボローズ』が、5月21日より世界独占配信されることが決定し、ティザー予告編が解禁された。【動画】Netflixシリーズ『ザ・ボローズ』予告編本作は、高齢者たちが暮らす人工的な街「ボローズ」を舞台にしたミステリー・アドベンチ