山東省濰坊市にある世界たこ公園のたこ揚げ会場で18日、無数の凧が一斉に空に揚げられた。人民網が伝えた。サメやロボット犬、濰坊で出土したマンモスの一種を象ったたこ、全長130メートル以上にも達する古代の三葉虫をデザインした巨大なたこなどが次々登場。国内外のたこ揚げファンや観光客、市民がこの「世界のたこの都」に集結し、歴史ある青空とのイベントを楽しんだ。（提供/人民網日本語版・編集/KM）