青森県で震度5強を観測した地震の影響で、各地で転倒し、けがをする人が出た。盛岡市のスーパー駐車場では、80代男性が脚を骨折したとみられる。青森県東北町では20代女性がいすに頭をぶつけ軽傷。各地の消防への取材で分かった。北海道浦河町で避難しようと自宅を出た80代女性が転倒し、腕を骨折した疑いで搬送された。青森県八戸市で60代男性が自宅の階段から転倒し病院に搬送されたとの情報があったが、地元消防は関連性