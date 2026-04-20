大人世代のきれいめコーデに一役買ってくれる上品見えアイテム。今回は、【しまむら】から登場しているスカートに注目しました。税込1,089円という手に取りやすい価格ながら、ほどよい光沢感のあるサテン生地で高見えを狙える一着になっている様子。黒と淡色、思わずイロチ買いしたというインフルエンサーさんによる着こなしも合わせてご紹介します。 やわらかな淡色スカートで大人っぽく 【し