青森県で震度5強を観測した地震の影響で、北海道浦河町で避難しようと自宅を出た80代女性が転倒し、腕を骨折した疑いで搬送された。また90代女性が避難先の駐車場で胸が苦しいと訴え搬送された。地元消防が明らかにした。