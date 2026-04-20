黒木華主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』の第1話が4月20日に放送され、主題歌が浜野謙太（在日ファンク）と後藤真希によるコラボレーション楽曲「おーへい」であることが明かされた。 参考：黒木華の“裏の顔”、野呂佳代の“爆発力”、松下洸平の“表情”配役の妙が光る『銀河の一票』 黒木が主演を務め、野呂佳代がバディ役を演じる本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、