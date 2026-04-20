きょう20日から放送開始となったカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の主題歌に、浜野謙太と後藤真希によるコラボレーション楽曲「おーへい」が決定。5月12日に配信リリースされる。【動画】すごいコラボ…！ZORN「地元LOVE feat. 後藤真希」ミュージックビデオファンクバンド・在日ファンクのフロントマンであり、俳優としても唯一無二の存在感を放つ浜野謙太。そして、今年に入りNight Te