女優の黒木華が主演を務める月曜夜１０時のドラマ「銀河の一票」（フジテレビ系）の第１話が２０日放送され、主題歌「おーへい」が解禁された。主題歌は、ドラマの音楽を担当する坂東祐大氏が手がけたメインテーマをベースに、ファンクバンド「在日ファンク」のフロントマンで俳優の浜野謙太が作詞した楽曲。平成のＪ―ＰＯＰを彷彿とさせる、明るさと元気の良さを全面に押し出したファンクチューンだ。これを浜野と、元モーニ