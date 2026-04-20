日本ハム、阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。侍ジャパンでともに戦った内川聖一氏（43）から、ミーティングでの衝撃発言を暴露される場面があった。この日は「日本プロ野球ホームランSP」と題し、さまざまなホームランを振り返った。糸井氏のホームランには、興奮して途中退場した一発が取り上げられた。「日本ハムからオリックスにトレードで出さ