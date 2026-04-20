2026年4月17日、実写映画化が発表されていた大人気サッカー漫画「ブルーロック」の凪誠士郎（なぎせいしろう）役を日本を中心に活動する9人組グローバルボーイズグループ・&TEAMのKが演じることが明らかになり、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。「ブルーロック」は、金城宗幸氏（原作）、ノ村優介氏（作画）による漫画作品。日本フットボール連合の「青い監獄（ブルーロック）プロジェクト」の強化指定選手に選