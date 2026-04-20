元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（３８）が２０日、ＹｏｕＴｕｂｅに新規動画を投稿。１２日に日本ハムから中日にトレードとなった夫・杉浦稔大投手（３４）と家族の今後について語った。動画は夫の移籍を受け、１４日に急きょ撮影したものという。２４年にこだわりのつまった豪邸を北海道に建てたばかりの紺野。長女（８）、長男（７）、次男（４）、次女（１）の４児ママとあって、ワンオペを心配す