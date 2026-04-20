Image: Aladdin X 小型のプロジェクターなどを手がけているAladdin Xが、小型スピーカーとマイクのセット「Aladdin SoundMate Set（アラジン サウンドメイト セット）」を5月19日に発売します。いつでもどこでもカラオケパーティー Image: Aladdin X スピーカーは100×210mmサイズで、重さわずか864g。スト