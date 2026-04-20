日本テレビで約26年間放送された名物コーナー『突撃！隣の晩ごはん』に出演した落語家でタレントのヨネスケさん（78）と小野陽子さん（58）夫妻に“突撃”インタビュー。78歳を迎えた心境や『突撃！隣の晩ごはん』の秘話、年齢差20歳で話題となった2人に“夫婦円満の秘けつ”などを聞きました。ヨネスケさんは78歳を迎える15日に、東京・新宿区にある書店『YOTSUYA BOOKS』で開催された『祝！バースデイ「ヨネスケトークイベント」