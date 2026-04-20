２０日夕に発生した三陸沖を震源とする地震は、青森県階上（はしかみ）町で震度５強を観測するなど北海道や東北で大きな揺れに見舞われた。沿岸部では津波警報や注意報を受けて多くの住民が避難所に身を寄せた。気象庁から昨年１２月以来の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、住民らに不安が広がった。階上町役場では激しい揺れで机の上の本が床に落ちるなどした。地震や津波に関する速報メールの通知音がたびたび