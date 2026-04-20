プレミアリーグ第33節、マンチェスター・シティとアーセナルの一戦は2-1でホームのシティに軍配が上がった。これでシティの勝ち点は「67」。アーセナルは「70」のまま。シティが1試合消化が少ない状態で勝ち点3差まで詰め寄っており、未だ首位とはいえここのところ勝ち星がないアーセナルは旗色が悪くなってきた。勢いは直接対決で勝利したシティにあり、アーセナルは4季連続の2位となるのではないか。試合後はそんな予想が大勢を