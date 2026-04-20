今季のプレミアリーグのタイトルを占う一戦は、マンチェスター・シティに軍配が上がった。前半は互いにゴールを奪い1-1で後半に。前半同様シティが攻め込む展開となると、65分にアーリング・ハーランドがゴールネットを揺らした。アーセナルは得意のセットプレイからシティゴールを脅かしたが、90分通して枠内シュートはわずか2本。最大のライバルに敗れる結果となった。シーズン序盤、中盤と隙無しのアーセナルだったが、ここにき