アーセナルのレジェンドであるパトリック・ヴィエラ氏はマンチェスター・シティとの大一番で10番エベレチ・エゼを下げたのはミケル・アルテタのミスだったと考えている。1試合少ないシティとの勝ち点差が6という状況の中で迎えた直接対決。アーセナルとしては優勝を大きく引き寄せるために、勝ち点3または勝ち点1が欲しいところだったが、1-2で敗戦してしまった。前節のボーンマス戦やシティとのカラバオカップ決勝と比べると、こ