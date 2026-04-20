レアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールは、CLバイエルン・ミュンヘン戦のあと再び批判の的となっているようだ。今季は浮き沈みがあるヴィニシウス。シャビ・アロンソが指揮をとっていた頃にスタンドからブーイングを浴びたが、2月から3月にかけてはゴールを量産し、マンチェスター・シティとのCLラウンド16やアトレティコ・マドリードとのダービーでも大活躍。しかし今月はまたパフォーマンスが低下し、バイエルン戦でも