ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが公開したレアなショットが反響を呼んでいる。ＴＡＫＡＨＩＲＯは２０日、自身のインスタグラムを更新。「明日から２日間楽しんでいきましょうね亜留美惚威流より＃アルミホイル」と記し、髪にハイライトを入れるためにアルミホイルを使ってカラーリングしている珍しいショットをアップした。この投稿には、「明日素敵な姿見れるの楽しみにしてます」「ほんと好きかっこいい」「ハイライ