男子マラソンで２１年東京五輪代表・服部勇馬＝トヨタ自動車＝の妻で中京テレビの平山雅アナウンサーが、家族でいちご狩りへ行った様子をアップした。平山アナは２０日に自身のインスタグラムで「いちご狩り娘はわたしよりたくさん食べて大満喫ヘタの方から食べて、下の一番甘いところは最後に…と、おいしい食べ方も熟知しているいちご大好き２歳児」とつづり、いちご狩りを楽しむショットを公開。「たっぷり食べたあとは