メ～テレ（名古屋テレビ） 施設長らが入所者に暴行を加えていた岐阜県羽島市の介護施設が、サービスの提供ができなくなる行政処分を受けました。 行政処分を受けたのは、羽島市の介護施設「グループホーム幸の里」です。 「グループホーム幸の里」を巡っては、元施設長と元職員が入所者に暴行を加えたとして起訴され、2月に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 施設への