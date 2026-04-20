元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が20日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。“世界の王”が誕生した瞬間に立ち会ったことを振り返った。この日は「日本プロ野球ホームランSP」と題し、さまざまなホームランを特集。ドラマチックホームランとして、王貞治の世界新記録となる通算756号ホームランが取り上げられ、一茂少年はその瞬間を球場で見守ったことを明かした。親戚のおじさんと