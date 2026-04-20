「ダチョウ倶楽部」肥後克広（63）が20日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！〜夢の一台次の一台〜」（月曜 後10・00）に出演。人生で初めて所有した愛車のまさかの末路を語った。肥後は28歳の時に最初の愛車、ビュイックのパークアベニューを購入。これは、所ジョージの番組に出演した時に、前席がベンチシートになっており、「ダチョウ倶楽部」の3人並んで座ってテレビ局入りしたら面白いのでは？という所の勧めで購入を決