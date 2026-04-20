Juice=Juiceの元メンバーで、現在はソロアーティストとして活躍する稲場愛香さん（28）が、19日から自身初となる単独ツアー『稲場愛香 Live Tour 2026 −EDEN−』を開催。ハロプロ研修生から現在までの歴史を凝縮したメドレーを披露しました。稲場さんは2013年にハロー！プロジェクトの研修生に加入。結成メンバーとしてアイドルグループ『カントリー・ガールズ』でグループデビューを果たし、2018年にはアイドルグループ『Juice=J