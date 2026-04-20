１９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に夏木マリが登場。意外な一面が明かされた。夏木をよく知るウィッグメーカーの柳瀬高光氏がＶＴＲで登場し「やっぱり強い女性、そういうイメージがあると思うんですけど僕からしたら全然違う」と話し始めた。「マリさんの車がイギリスのお車で色がすごくかわいいって言ってたから『どんな車なんですか？めっちゃみたいです』って聞いたら『じゃあ今度お写真