ドル円のピボットは１５８．８６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値158.93高値159.20安値158.46 160.01ハイブレイク 159.60抵抗2 159.27抵抗1 158.86ピボット 158.53支持1 158.12支持2 157.79ローブレイク ユーロ円 現値186.95高値187.09安値186.26 188.10ハイブレイク 187.60抵抗2 187.27抵抗1 186.77ピボット 186.44支持1