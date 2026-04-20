きょうの為替市場、ドル円は１５９円ちょうど付近での一進一退の値動きとなっており方向感がない。土日にイラン情勢の緊張が再び高まり、今週の停戦期限を前に和平協議の見通しに不透明感が広がった。週明けの株式市場は反落し、原油は急騰。一方、為替市場は比較的落ち着いた反応を示している。 イランは土曜日、ホルムズ海峡の再開方針を撤回し、米国によるイラン港湾の封鎖が続く限り同水路は閉鎖されたままとなると表明