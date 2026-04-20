プレミアリーグ2位のマンチェスター・シティが首位のアーセナルとの天王山を2-1で制し、消化試合が1試合少ない中で勝ち点3差と肉薄した。しかし、ジョゼップ・グアルディオラ監督は「アーセナルが依然として首位だ」と気を緩めることはなかった。英『スカイスポーツ』が伝えている。19日のプレミアリーグ第33節でマンチェスター・Cはアーセナルをホームに迎えた。試合前の両チームの勝ち点差は6。しかし、マンチェスター・Cの