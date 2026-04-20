そんなに夢枕に立ちたい奴がいるのか？▶▶この作品を最初から読む愛するペットとの別れは、とてもつらいもの。その悲しみは、簡単に消えるものではありません。しかし、天国にいるペットたちもまた、大切な飼い主のことを想い続けています。「元気にしてるかな」「ちゃんと笑えているかな」そんな想いが重なったとき、ふと訪れる「再会の瞬間」。姿は見えなくても「幸せだったよ」「いつも見守っているよ」と、あの手こ