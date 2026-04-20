全ッ然行きたくない▶▶この作品を最初から読む恋に積極的に見えて、実は慎重派のこはる。気遣い上手だけど、決断は早いりさこ。サブカル好きで、みんなのバランスを取るきみちゃん。元同僚で仲良しの3人は、夜な夜な集まっては本音のガールズトークを繰り広げます。恥ずかしい恋愛の失敗も仕事の愚痴も…。誰にも言えない悩みだって、ここでは全部ネタになってしまうのです。タイプの違う3人のアラサー女子たちが繰り広