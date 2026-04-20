キタニタツヤがパーソナリティを務める、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜深3：00）21日放送回に、Webメディア『オモコロ』で知られる株式会社バーグハンバーグバーグの社員・原宿氏がゲストとして出演する。【動画】キタニタツヤ×BABYMETAL異色コラボ曲の一部が聴ける 『地獄楽』第2期PV2月に『オモコロ』2代目編集長を退任した原宿氏を迎え、『キタニタツヤのオールナイトニッポン