女子プロレスラーのスターライト・キッドが２０日、自身のＸを更新。覆面を脱いだオフショットを投稿し、反響を集めた。キッドは「今年も行ってきましたレッスルマニア」と、アメリカのプロレス団体ＷＷＥが開催する年間最大イベントを観戦したことを報告。自撮り写真は口と鼻は隠しているものの、素顔をちら見せしており「すっぴん？も可愛くて本当に助かります」、「目撃してごめんなさい」、「可愛い」と反響を集めた。客