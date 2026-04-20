メ～テレ（名古屋テレビ） 自宅で妻と長女を殺害したとして、愛知県安城市の55歳の男が逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは、会社員の中村孝一容疑者(55)です。 警察によりますと、中村容疑者は4月11日の午後10時ごろ、安城市福釜町の自宅で妻の左知枝さん(56)と長女の理乃さん(17)を、包丁で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。 調べに対し、中村容疑者は容疑を認め、「自分の病気の治療