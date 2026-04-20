俳優の三浦翔平のスーツ姿が反響を呼んでいる。２０日までにインスタグラムで「第８６回皐月賞を制したロブチェン号、松山弘平騎手、そして関係者の皆様、おめでとうございます！！伝統あるこのレースのプレゼンターという大役を任せていただき、大変光栄です」と書き始め、中山競馬場をバックにスーツ姿を披露。「中山競馬場の急坂を力強く駆け上がる姿と、ファンの皆様の地響きのような歓声に、私自身も胸が熱くなりました