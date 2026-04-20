5人組ダンスボーカルグループ・M!LKは20日、公式Xで午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、津波警報が発令されたことを受けて、予定していた発表を後日にすると伝えた。【Xより】「皆さまの安全が最優先」楽曲解禁を後日へ延期すると発表したM!LK青森で最大震度5強を観測。さらに、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発令された。公式Xでは、「本日予定しておりました、プロジェクト第