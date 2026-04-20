総務省が入る建物＝東京・霞が関、2015年総務省は20日、テレビ局などが制作に関わる実写のドラマやバラエティー番組の輸出拡大に向けた実行計画案を関係省庁や事業者らでつくる官民協議会に提示した。プロデューサーや技術者などの専門人材を年間千人育成する取り組みが柱。2033年に輸出額を2500億円以上とする目標も示した。計画案では、実写コンテンツは「海外展開の大きなポテンシャルを有する」と強調し、テレビ放送だけで