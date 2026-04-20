社会学者の上野千鶴子さんと歌手のアグネス・チャンさんが、共著『報われない社会で、それでも生きる』（Gakken）刊行記念トークイベントを行いました。【写真を見る】【 アグネス・チャン 】「産んでも人に言えない」かつての風潮振り返る“アグネス論争”で周囲にも変化「目の前が明るくなった」1987年に、アグネスさんが生後数か月の長男を職場に連れて行ったことへの賛否から巻き起こった「アグネス論争」。書籍は、それを経