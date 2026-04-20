バイエルンに所属するコロンビア代表FWルイス・ディアスが、加入初年度にして得点とアシストを量産している。ブンデスリーガ第30節が19日に行われ、バイエルンはホームでシュトゥットガルトと対戦。試合は21分、シュトゥットガルトのドイツ代表MFクリス・ヒューリッヒにシュートを沈められ、1点を追いかける展開となったが、31分には元ポルトガル代表MFラファエル・ゲレイロのゴールで試合を振り出しに戻す。続く33分には、シ