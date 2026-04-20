「不倫が始まる場所はどこ？」パートナーの不倫で相談に来られるかたから、時々こんな質問をされることがあります。実際のところ、不倫は「よくある入口」から始まることがほとんどです。いつもの道を歩いていたら、その日に限って穴が空いていて、ズボっとはまってしまう――そんなイメージです。私が聞くことが多い“不倫のきっかけ”は、だいたい次の5パターンです。・職場・取引先（出張、展示会、発表会、打ち上げ） ・学校・