職場の近さや家事の負担軽減といった実利を重視し、趣味やプライベートを充実させるための基盤として実家生活を継続する選択肢もあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、北海道札幌市在住・37歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回