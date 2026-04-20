歌手の石川ひとみさんが19日、東京・大手町三井ホールで「『まちぶせ』発売45周年記念コンサート〜Forever〜」を開催。ヒット曲『まちぶせ』にまつわるエピソードを明かしました。石川さんが1981年にシングルレコードとして発売した『まちぶせ』。今年で45周年を迎えます。コンサートでは、1981年の石川さんと今の石川さんの歌声がコラボレーションしたバージョンの『まちぶせ』や、『右向け右』『くるみ割り人形』などのメドレー