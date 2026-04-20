ボートレース桐生の「第２９回東京スポーツ杯」が２１日、開幕する。藤原早菜（２５＝岡山）が前検で引き当てた７１号機は２連率３１％。「乗った感じ、伸びはあまり良くなくて出足はそこそこでした。班では下がるとかはなかったし、起こしも気になる感じはなかったです」とまずまずの手応えだ。今期は勝率５・６２をマークしてＡ２級に初昇格した。さらに今月末に審査期間が終わる２０２６年後期に適用される勝率は５・７２