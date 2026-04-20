巻くだけでコーデが見違えるスカーフは、実はおしゃれの幅をぐっと広げてくれる優秀アイテム！そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶をお手本に、頭や首に巻くだけじゃない「スカーフ」の着回しテクをお届けします。可愛く盛れるアレンジ術を最後までチェックして♡スカーフってあまりにも万能では？身につけるだけでこなれた印象に仕上がるスカーフ。聞くところによると、頭や首に巻くだけでなくもっと使い道があることが判明し