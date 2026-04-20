女優の宮本茉由が２０日までに自身のＳＮＳを更新。美肌披露の夏服ショットにファンからは歓喜の声が上がっている。インスタグラムに「夏服かわいかったーーーぜひ、チェックしてください」とつづり、夏服ショットを複数枚投稿。一枚目にはふわっとした飾りのついたノースリーブの真っ白のトップスをまとった横顔ショットをアップ。それ以外には、サラッとした質感の黒のワンピコーデ、デコルテを開けた黒のトップスにデニム