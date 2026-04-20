今回、Ray WEB編集部はバレンタインのエピソードについて読者に聞いて漫画にしてみました。主人公はある会社でインターンをしているカケル。最近社内に気になる女の子がいて……？カケルたちが話していると、後ろから声をかけられます。声の主は一体誰なのでしょう！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「こんな不誠実な人だと思わなかった」初デート後、彼女を家まで送り