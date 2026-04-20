５人組ガールズグループ「ＩＬＬＩＴ」のＭＯＫＡが体調不良により、当面の間活動を休止し治療に専念することが、所属事務所より発表された。公式サイトでは「ＩＬＬＩＴのメンバーＭＯＫＡのスケジュールについてご案内いたします」と書き出され、「ＭＯＫＡは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社は