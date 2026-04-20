人気声優の制服ショットにファンはメロメロだ。声優・上坂すみれが２０日までに自身のインスタグラムを更新。「なんとＩｎｓｔａｇｒａｍのフォロワーさまが６０万人になりました！うわあ！めでたーい！皆さま、ありがとうございます〜っ！」と書き出し、ワインレッドのジャケットにチェックの茶色のスカートを合わせた制服姿を披露した。さらに「基本的にげつようびときんようびをお知らせしつつ、何よりもあなたさまのすこ