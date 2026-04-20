２０日、北京に到着したチャポ大統領（右から３人目）。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京4月20日】中国を訪問中のモザンビークのチャポ大統領が20日、北京に到着した。チャポ氏は、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きで16日から22日まで国賓として中国を訪問している。大統領就任後初の訪中で、湖南、青海両省を訪れた上で北京入りした。２０日、北京に到着したチャポ大統領（中央）。（北京＝新華社記者／才揚