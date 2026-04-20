シングルで子育てをしていると、子どもに関することも自分ひとりで行うことになりますね。辛い状況になることもあるでしょうが、そのようなとき、旦那さんがいるママ友を羨ましく思うこともあるそう。ママスタコミュニティのあるママは、その気持ちを言葉に出してしまったそうです。『シングルで子どもを育てています。正直、毎日余裕がありません。雨の日の保育園の送迎で、ママ友が旦那さんを車に待たせて送りにきたのを見かけま